A14, chiusa nella notte la stazione di Riccione in uscita per lavori
Dalle 21 di martedì 14 alle 5 di mercoledì 15 luglio stop al transito per lavori alle barriere di sicurezza
A cura di Grazia Antonioli
11 luglio 2026 10:27
Sulla A14 per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiusa la stazione di Riccione, in uscita per chi proviene da Bologna e da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Bologna, Rimini sud;
per chi proviene da Ancona, Cattolica.