Altarimini

A14, chiusa nella notte la stazione di Riccione in uscita per lavori

Dalle 21 di martedì 14 alle 5 di mercoledì 15 luglio stop al transito per lavori alle barriere di sicurezza

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
11 luglio 2026 10:27
A14, chiusa nella notte la stazione di Riccione in uscita per lavori -
Riccione
Attualità
Condividi

Sulla A14 per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiusa la stazione di Riccione, in uscita per chi proviene da Bologna e da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Bologna, Rimini sud;

per chi proviene da Ancona, Cattolica.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini