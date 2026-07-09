Viserba, capanni in fiamme: distrutto un mini van Piaggio

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 9 di questa mattina (9 luglio)

Questa mattina (giovedì 9 luglio), intorno alle 9, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Viserba, in via delle Cascine, luogo in cui è scoppiato un incendio. Le fiamme sprigionatesi, visibili anche dalla spiaggia, hanno interessato due capanni, per una superficie complessiva di 90 mq, all'interno dei quali si trovavano custodite attrezzature agricole e un Piaggio Porter, un min van, che è andato completamente distrutto nel rogo. I Vigili del Fuoco di Bellaria, intervenuti con un'autobotte in supporto dalla centrale di Rimini, hanno completato le operazioni di spegnimento in tre ore.