A14, chiuso di notte il tratto tra Riccione e Cattolica per una notte
Stop al traffico verso Ancona dalle 21 di giovedì 15 alle 5 di venerdì 16 ottobre per lavori nella galleria Scacciano
A cura di Grazia Antonioli
12 ottobre 2026 10:17
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della galleria "Scacciano", dalle 21.00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica, verso Ancona.
In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Riccione, percorrere la viabilità ordinaria: viale Enrico Berlinguer, SS16 Adriatica, SP17 e rientrare in A1 alla stazione di Cattolica, verso Ancona.