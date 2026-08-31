A14, chiuso il tratto tra Rimini sud e Rimini nord per una notte
Stop al traffico verso Bologna dalle 21 di giovedì 3 alle 5 di venerdì 4 settembre per lavori di pavimentazione
A cura di Grazia Antonioli
31 agosto 2026 11:31
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 3 alle 5:00 di venerdì 4 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna.
In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord, verso Bologna.