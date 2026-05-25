A14, chiuso nella notte il tratto tra Rimini sud e Rimini nord verso Bologna
Per lavori di pavimentazione stop al traffico dalle 21 di giovedì 28 alle 5 di venerdì 29 maggio
A cura di Redazione
25 maggio 2026 09:54
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna.
In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la viabilità ordinaria: SS72 Consolare Rimini San Marino, SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord.