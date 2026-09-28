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A14, chiuso per una notte il tratto tra Rimini nord e Rimini sud

Stop al traffico verso Ancona dalle 22 di martedì 29 alle 5 di mercoledì 30 settembre per lavori sul ponte del torrente Marecchia

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
28 settembre 2026 10:50
A14, chiuso per una notte il tratto tra Rimini nord e Rimini sud - Traffico, autostrada ANSA
Traffico, autostrada ANSA
Provincia di Rimini
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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione del ponte "sul torrente Marecchia", dalle 22:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Rimini sud, verso Ancona.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Orsoleto, via Solarolo, via Tolemaide, SS16 Adriatica, SS72 Consolare Rimini San Marino e rientrare in A14 alla stazione di Rimini sud.

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