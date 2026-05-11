A14, chiusura notturna della stazione di Cattolica per lavori di manutenzione

Dalle 21 di giovedì 14 alle 5 di venerdì 15 maggio stop alternato in entrata e uscita per ispezioni alle barriere di sicurezza: consigliati gli svincoli di Pesaro o Riccione

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Cattolica, in entrata e in uscita, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Pesaro o di Riccione