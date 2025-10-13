A14, chiusura notturna tra Cattolica e Riccione per lavori nella galleria Scacciano
Stop al traffico verso Bologna dalle 21 di mercoledì 15 alle 5 di giovedì 16 ottobre: uscita obbligatoria a Cattolica e deviazioni sulla viabilità ordinaria
A cura di Redazione
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione impianti di illuminazione della galleria "Scacciano", dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cattolica e Riccione, verso Bologna.
In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cattolica, percorrere la viabilità ordinaria: via Malpasso Seconda, SP17, SS16 Adriatica, rotonda della Cultura, viale Enrico Berlinguer, rotonda della Conchiglia e rientrare in A14 alla stazione di Riccione.