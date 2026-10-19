A14, chiusure notturne alla stazione di Cattolica per lavori
Sulla A14 la stazione di Cattolica sarà chiusa in uscita per chi proviene da Ancona nelle notti del 19, 20 e 21 ottobre, dalle 21 alle 6
A cura di Grazia Antonioli
19 ottobre 2026 11:19
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Cattolica, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-nelle tre notti di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 ottobre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pesaro;
-dalle 21:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 ottobre, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.