Guasto e cantiere sulla Marecchiese a Campiano, tolto il semaforo: aperta "corsia emergenziale"

Per rendere più scorrevole il traffico, i mezzi in direzione Rimini-Novafeltria deviati verso il piazzale del centro commerciale di Campiano

Nei giorni delle grandi fiere autunnali il traffico da Rimini verso la Valmarecchia si intensifica in maniera notevole. Oggi (domenica 18 ottobre) sono ben due gli appuntamenti in programma: a Talamello la Fiera delle castagne, a Sant'Agata Feltria la Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato. Ma questa mattina per gli automobilisti è stata una mattina critica, all'altezza di Campiano, alle porte di Novafeltria: si sono formate code chilometriche a causa di un semaforo posto in prossimità di una parte del tracciato stradale in cui operai di Enel stanno lavorando a causa di un guasto improvviso che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri (17 ottobre). I disagi hanno causato le immancabili polemiche via social che hanno coinvolto anche le amministrazioni (non certo responsabili del guasto) di Talamello e Novafeltria. La Polizia Locale si è attivata, assieme ai sindaci Bianconi e Zanchini, e dopo qualche ora è stata studiata una soluzione alternativa: è stata aperta una vera e propria corsia d'emergenza. Le auto che arrivano da Rimini lasciano la Marecchiese per una breve deviazione nel piazzale del parcheggio del centro commerciale di Campiano, per poi ricongiungersi con la strada principale; i mezzi che escono da Novafeltria aggirano il cantiere in un breve tratto contromano per poi riprendere la marcia regolare. La deviazione sarà operativa nella giornata di oggi, in tarda serata verrà invece nuovamente posizionato il semaforo.