A14, chiusure notturne tra Rimini nord e Rimini sud

Stop al traffico verso Ancona nella notte tra il 26 e il 27 ottobre e verso Bologna tra il 30 e il 31 per lavori sulle barriere di sicurezza

A cura di Grazia Antonioli 24 ottobre 2026 08:11

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