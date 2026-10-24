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A14, chiusure notturne tra Rimini nord e Rimini sud

Stop al traffico verso Ancona nella notte tra il 26 e il 27 ottobre e verso Bologna tra il 30 e il 31 per lavori sulle barriere di sicurezza

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
24 ottobre 2026 08:11
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Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini nord e Rimini sud, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiuso il tratto Rimini nord-Rimini sud, verso Ancona, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

-dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 ottobre, sarà chiuso il tratto Rimini sud-Rimini nord, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

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