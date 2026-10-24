Tragedia sfiorata Cade da un olivo per diversi metri: 71enne finisce in ospedale, non è grave

L'intervento di 118, elisoccorso e vigili del fuoco

Un uomo di 71 anni è stato trasportato in ospedale con diversi traumi dopo essere caduto da un olivo a Gemmano. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cattolica, che hanno accompagnato l’uomo dal campo fino alla strada, e il personale del 118. È arrivato anche l’elisoccorso: dopo essere stato valutato e stabilizzato, il 71enne, rimasto cosciente, è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.