INCIDENTE A RIMINI Autobus contro bicicletta in stazione a Rimini

E' successo nei pressi della corsia preferenziale bus/taxi

Sono ancora in corso di definizione le cause dell'incidente avvenuto questa mattina, sabato 24 ottobre, a Rimini. Una bicicletta, guidata da un giovane di nazionalità straniera, ed un bus sono entrati in collisione. E' successo nei pressi della stazione intorno alle 10.30. Secondo una prima ricostruzione la bicicletta si trovava nei pressi della corsia preferenziale di bus e taxi quando è avvenuto lo scontro. L'impatto non sarebbe stato particolarmente violento e il ciclista non avrebbe, fortunatamente, riportato lesioni gravi. Sul posto per i rilievi e i soccorsi la Polizia Locale e personale del 118.