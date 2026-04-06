A14, notti di chiusure tra Forlì, Cesena nord e Rimini nord: lavori su pavimentazione e barriere di sicurezza

Interventi in programma tra l’8 e l’11 aprile sulla a14: previste chiusure notturne di tratti e caselli, con percorsi alternativi già indicati

Nuovi lavori in arrivo sull’Autostrada A14 Bologna-Taranto, dove tra mercoledì 8 e sabato 11 aprile sono in programma una serie di chiusure notturne per consentire interventi di pavimentazione e di ammodernamento delle barriere di sicurezza.

Il primo provvedimento riguarda il tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, in direzione Ancona, che resterà chiuso nelle notti di mercoledì 8 e giovedì 9 aprile dalle 21 alle 5, oltre che dalle 22 di venerdì 10 alle 6 di sabato 11 aprile, per lavori di rifacimento della pavimentazione. Nelle stesse notti sarà chiusa anche l’area di servizio “Bevano ovest”, situata lungo il tratto interessato, con un’ora di anticipo rispetto alla chiusura autostradale.

Per chi viaggia verso sud, il percorso alternativo prevede, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, di proseguire lungo rotonda La Piè, viale della Costituzione, Tangenziale est, SS727 bis, SS9 via Emilia, rotonda Paul Harris e SS3 bis-E45, per poi rientrare in A14 alla stazione di Cesena nord.

Parallelamente, sempre dall’8 aprile, prenderanno il via anche i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza alla stazione di Rimini nord, nell’ambito del piano di ammodernamento portato avanti da Autostrade per l’Italia sull’intera rete in gestione. Il programma, condiviso con gli enti territoriali, è stato studiato per ridurre al minimo i tempi di intervento grazie all’impiego di più squadre operative su turni avvicendati e in modalità continuativa.

Nel dettaglio, gli interventi prevedono la sostituzione delle attuali barriere di sicurezza con nuovi dispositivi di ultima generazione, in linea con la normativa vigente. Saranno installate nuove barriere lungo le rampe di entrata e uscita della stazione, nuove protezioni bordo ponte sul cavalcavia di svincolo e nuovi attenuatori d’urto.

Il cantiere sarà organizzato in più fasi, in modo da garantire il più possibile l’accesso e l’uscita dal casello di Rimini nord durante tutta la durata dei lavori. Tuttavia, per consentire alcune lavorazioni tecnicamente incompatibili con il traffico, sono previste alcune chiusure notturne temporanee.

In particolare:

dalle 21 di mercoledì 8 alle 5 di giovedì 9 aprile sarà chiuso il tratto Rimini sud-Rimini nord , verso Bologna , con contestuale chiusura della stazione di Rimini nord in entrata verso Ancona e in uscita da entrambe le provenienze ;

dalle 21 di giovedì 9 alle 5 di venerdì 10 aprile sarà chiuso ancora il tratto Rimini sud-Rimini nord , verso Bologna , con contestuale chiusura dell’uscita di Rimini nord da entrambe le provenienze ;

dalle 22 di venerdì 10 alle 6 di sabato 11 aprile sarà nuovamente chiuso il tratto Rimini sud-Rimini nord, verso Bologna, con contestuale chiusura della stazione di Rimini nord in entrata verso Ancona e in uscita da entrambe le provenienze.

Come itinerario alternativo alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, si consiglia di percorrere la SS72 Consolare Rimini-San Marino, la SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo e via Orsoleto, per poi rientrare in A14 alla stazione di Rimini nord.

Per quanto riguarda invece la chiusura del casello di Rimini nord, gli automobilisti potranno utilizzare in alternativa le stazioni di Rimini sud o Valle del Rubicone.

Per tutta la durata degli interventi, la Direzione del Terzo Tronco di Bologna ha annunciato anche il potenziamento dei servizi di assistenza alla viabilità e dei presidi dedicati alla segnaletica di cantiere.