A14, rinviata di un giorno la chiusura tra Rimini nord e Rimini sud
Il tratto verso Ancona sarà chiuso dalle 21 di mercoledì 30 settembre alle 5 di giovedì 1 ottobre per lavori di manutenzione del ponte sul torrente Marecchia
Sulla A14 Bologna-Taranto, la chiusura del tratto compreso tra Rimini nord e Rimini sud, verso Ancona, inizialmente prevista dalle 22:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 settembre, sarà effettuata dalle 21:00 di mercoledì 30 settembre alle 5:00 di giovedì 1 ottobre, per consentire lavori di manutenzione del ponte "sul torrente Marecchia".
In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Rimini nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Orsoleto, via Solarolo, via Tolemaide, SS16 Adriatica, SS72 Consolare Rimini San Marino e rientrare in A14 alla stazione di Rimini sud.