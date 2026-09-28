Santarcangelo: camion in retromarcia investe una 77enne in bicicletta

L’incidente è avvenuto in via Pascoli intorno alle 17.30. Strada percorribile a senso unico per consentire i soccorsi e i rilievi della Polizia Municipale

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, in via Giovanni Pascoli a Santarcangelo di Romagna. Secondo le prime informazioni, un camion che procedeva in direzione mare, nei pressi del civico 58, avrebbe effettuato una manovra in retromarcia, investendo una donna di 77 anni che si trovava alle spalle del mezzo in sella alla sua bicicletta. Al momento la strada è percorribile in un solo senso di marcia per consentire i soccorsi e per l’intervento della Polizia Municipale, impegnata nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. La donna è stata soccorsa dal personale medico del 118 subito accorso sul luogo dell'incidente e trasportata all'Ospedale Infermi di Rimini. Al momento non sono ancora note le condizioni della 77enne né il grado di gravità delle eventuali ferite riportate. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità.