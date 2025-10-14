Altarimini

Abi approva i contributi pluriennali alla manovra 2026

Via libera unanime dall’esecutivo dell’Associazione bancaria: “Sì ai contributi concordati su più anni per sostenere economia e solidarietà”

A cura di Glauco Valentini Redazione
14 ottobre 2025 13:26
Il comitato esecutivo dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) ha approvato all’unanimità la decisione di proseguire, in via straordinaria, con i contributi pluriennali al Bilancio dello Stato, mantenendo la stessa impostazione concordata lo scorso anno.

Come si legge in una nota dell’associazione, la misura rientra “nella logica di sostegno al rilancio dell’economia e alla solidarietà sociale” e rappresenta una risposta positiva al contributo richiesto dal governo alle banche nell’ambito della manovra economica per il 2026.

