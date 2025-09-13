Abi, depositi bancari in crescita: ad agosto superati i 2.100 miliardi
Mutui in lieve rialzo al 3,31%, prestiti in aumento dell’1,4% rispetto al 2024
Prosegue ad agosto la dinamica positiva della raccolta bancaria in Italia. Secondo i dati diffusi dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi), i depositi e le obbligazioni detenuti presso le banche hanno raggiunto quota 2.100 miliardi di euro, registrando un incremento del 2,5% rispetto allo stesso mese del 2024.
La crescita riguarda anche la raccolta indiretta, ossia gli investimenti in titoli custoditi presso gli istituti di credito, che tra luglio 2024 e luglio 2025 hanno segnato un aumento complessivo di 175,1 miliardi di euro.
Ad agosto i depositi hanno mostrato un progresso del 2,7% su base annua, confermando la fiducia delle famiglie e delle imprese verso il sistema bancario.
Sul fronte del credito, si segnala un lieve rialzo dei tassi sui mutui per l’acquisto di abitazioni, ora al 3,31%. Parallelamente, l’ammontare complessivo dei prestiti ha registrato un incremento dell’1,4% rispetto al 2024, in accelerazione rispetto al +1,3% rilevato a luglio.
Dati che, nel complesso, delineano un settore bancario in fase di consolidamento, con raccolta e credito in crescita a sostegno di famiglie e imprese.