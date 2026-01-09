Abusi nel parcheggio dopo il turno di lavoro: a processo 41enne pugliese

"Seguita e abusata sotto la minaccia di un'arma"

È accusato di violenza sessuale aggravata dall’uso di un coltello un 41enne originario della Puglia, finito a processo davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Adriana Cosenza. Ieri in aula ha testimoniato per la prima volta la vittima, una 24enne riminese, che ha confermato le dichiarazioni rese durante le indagini. Il processo è stato rinviato a fine febbraio per l’audizione di altri testimoni e dell’imputato.

I fatti risalgono alla notte tra il 9 e il 10 gennaio 2024. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe seguito la giovane, cameriera in un ristorante di Riccione, fino a un parcheggio al termine del turno di lavoro, minacciandola con un coltello e abusando di lei. I due si conoscevano solo di vista.

La ragazza, sotto shock e temendo ritorsioni, denunciò l’accaduto solo alcuni giorni dopo, rivolgendosi prima all’ospedale di Riccione. L’imputato, difeso dall’avvocato Francesco Pepe, non è mai stato sottoposto a misure cautelari.