Paura in A14: scontro tra camion, uno trasportava liquidi infiammabili. Autostrada bloccata

Incidente tra Rimini Nord e Riccione: chilometri di coda verso sud, i percorsi consigliati

Tamponamento tra due mezzi pesanti in autostrada a Rimini. Intorno alle 6.15 di oggi, martedì 10 marzo, per cause ancora al vaglio, due camion si sono scontrati. Lunghe code si sono formate tra Rimini Nord e Riccione in direzione sud. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'uscita di Rimini Sud. Uno dei due mezzi trasportava materiale infiammabile e la cisterna non avrebbe avuto perdite. Per poterlo trasportare fuori dall'autostrada in sicurezza, è stato necessario cambiare anche uno pneumatico. Sul posto anche un'ambulanza ma non ci sarebbero, fortunatamente, feriti. Presenti anche i Vigili del Fuoco. Lunghe code sono segnalate dal km 125. Autostrade consiglia di entrare a Riccione per dirigersi verso sud e a Rimini Nord per andare in direzione Bologna.