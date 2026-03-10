Santarcangelo, tamponamento tra auto: vettura carambola su un camion e finisce nel fosso

Una donna di 51 anni è stata ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 12.15 di oggi (martedì 10 marzo) sulla via Emilia, al confine tra Savignano sul Rubicone e Santarcangelo di Romagna. Ad avere la peggio una 51enne alla guida di una Fiat Punto, ricoverata al Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. La donna, durante i soccorsi prestati dal personale del 118, intervenuto con i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, era comunque cosciente.

Secondo una prima ricostruzione del sinistro, a far scaturire tutto è stato un tamponamento nella corsia della Via Emilia in direzione Santarcangelo-Savignano. Un'automobile ha rallentato per la svolta a sinistra, una Fiat Punto con a bordo una coppia ha diminuito a sua volta la velocità di marcia, venendo però tamponata dalla Punto. A quel punto quest'ultima vettura è carambolata nell'altra corsia, colpendo un camion in transito, e finendo nel fosso.

La Punto distrutta e sullo sfondo la Panda tamponata

L'auto ha riportato serissimi danni, meno significativi quelli per la Fiat Panda tamponata, il cui paraurti si è però quasi staccato completamente. Il traffico, dopo il doppio incidente, ha riportato significativi rallentamenti, con la formazione di code in entrambe le direzioni.

I Vigili del Fuoco al lavoro sulla Punto

La Panda tamponata