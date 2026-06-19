Accade oggi: 15 anni fa la visita di Papa Ratzinger a San Marino e Pennabilli

Quando il Titano accolse Benedetto XVI

Nel giorno in cui ricorrono i quindici anni dalla visita di Benedetto XVI alla Diocesi di San Marino‑Montefeltro e alla Repubblica di San Marino, il Centro Sociale S. Andrea invita a rinnovare la memoria di un evento che ha segnato profondamente la comunità sammarinese. Una ricorrenza che assume un significato particolare anche alla luce della prossima visita pastorale di Papa Leone XIV, attesa per il 22 agosto, proprio nel giorno in cui il Pontefice celebra il 44° anniversario della sua ordinazione sacerdotale.

Il 19 giugno 2011 rimane una data impressa nella storia recente del Titano: Benedetto XVI fu accolto dall’allora vescovo mons. Luigi Negri e dai Capitani Reggenti in carica, Maria Luisa Berti e Filippo Tamagnini. Un momento definito “Un giorno benedetto”, titolo del video realizzato per l’occasione, che sintetizza l’intensità di una visita capace di lasciare un segno nella coscienza personale e collettiva del popolo sammarinese.

Durante la celebrazione della Santa Messa, Benedetto XVI pronunciò parole che ancora oggi risuonano attuali: «Non ci si pente mai ad essere generosi con Dio! […] Cari Sammarinesi! Rimanete saldamente fedeli al patrimonio costruito nei secoli sull'impulso dei vostri grandi Patroni, Marino e Leone». Il Pontefice ricordò inoltre come «la ricchezza di questo popolo […] è stata ed è la fede», capace di generare «una civiltà veramente unica». Un invito, rivolto anche ai fedeli del Montefeltro, a essere «fermento nel mondo», cristiani presenti, intraprendenti e coerenti.