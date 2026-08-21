Accademia Stradivari, un mese di musica internazionale: masterclass, concerti e cultura

Oltre 100 studenti da tutto il mondo per un percorso di alta formazione.

Concerti , conferenze e formazione d’eccellenza : un mese internazionale dedicato alla musica e alla figura di Stradivari .

Si avvia alla conclusione il mese dei master organizzati dal ‘Accademia Stradivari , che ha accolto oltre 100 studenti provenienti da tutto il mondo , riuniti per vivere un’esperienza di alta formazione musicale , confronto e approfondimento .

Un programma intenso e articolato ha visto l’alternarsi di masterclass , concerti e conferenze , creando un importante momento di incontro tra giovani musicisti , docenti, professionisti e pubblico . Un’occasione per approfondire non soltanto gli aspetti tecnici ed interpretativi della musica , ma anche le storia , la cultura e il patrimonio legati alla grande tradizione di liuteria e alla figura di Stradivari .

La settimana si concluderà’ con due importanti appuntamenti : Venerdi’ 21 agosto ore 21:00 e’ in programma la conferenza di Stradivari , appuntamento dedicato alla figura del grande liutaio e alla sua straordinaria eredità’ , con la partecipazione del fondatore dell’accademia Luca Stradivari nonche’ ultimo discendente della famiglia .

Gran finale domenica 23 agosto ore 18:30 Castello Malatestiano con un grande concerto affidato alla Camerata Stradivari , Direttore Claudio Casadei insieme ai solisti Casadei Alberto al violoncello , Andrea Felli al pianoforte e arrangiatore , Luca Stradivari , compositore , Samantha Faina soprano , Giovanni Petrini tenore , per una serata dal programma eclettico , coinvolgente e ricco di contaminazioni , pensata per regalare al pubblico un’esperienza musicale capace di spaziare tra generi e atmosfere diverse .

La conclusione dei master rappresenta anche un nuovo punto di partenza per l’accademia . Il 28 agosto , infatti , la Camerata Stradivari partita’ per la Cina , dove sara’ protagonista di un tour di Concerti , portando a livello internazionale il progetto artistico e culturale dell’Accademia .

Con il concerto finale del 23 agosto e la successiva tournée’ in Cina , l’Accademia Stradivari chiude cosi un’intensa mese di musica proiettandosi verso nuovi progetti e nuove collaborazioni sulla scena musicale internazionale .