Accelerano all'Alt dei Carabinieri e scatta l'inseguimento: due arresti a Rivabella

I due erano in stato di alterazione psico-fisica

I Carabinieri della Stazione di Rimini-Viserba hanno arrestato in flagranza due soggetti, rispettivamente di 25 e 27 anni, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili delle ipotesi di reato di resistenza e lesioni personali aggravate a Pubblico Ufficiale, nonché guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Nel primo pomeriggio di ieri, a Rivabella, un equipaggio ha intimato l’alt a un’autovettura. Il conducente, ignorando la segnalazione, ha accelerato repentinamente innescando un inseguimento per le vie limitrofe, conclusosi quando il veicolo ha arrestato la marcia e gli occupanti hanno tentato la fuga a piedi, prontamente sventata.

Durante le successive fasi di identificazione, il conducente e il passeggero hanno opposto resistenza fisica, cercando di dileguarsi e provando a spintonare gli operanti.

In considerazione dell’evidente stato di alterazione psicofisica, è stato richiesto l’intervento del 118, che ha trasportato i fermati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rimini, ove gli accertamenti clinici hanno evidenziato l’assunzione di alcol e stupefacenti. Dimessi e condotti in caserma, i due sono stati dichiarati in stato di arresto e, alla luce della loro perdurante condotta oppositiva, sono stati tradotti presso la locale Casa Circondariale, in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.