Accoltellamento a Bellariva, chiesti 7 anni e 6 mesi per il presunto complice

Avrebbe passato il coltello al 24enne che colpì la vittima con una ventina di fendenti. La sentenza è attesa a dicembre

Sette anni e sei mesi di reclusione. È la pena chiesta dal pm per un 40enne senegalese, accusato di tentato omicidio in concorso e porto abusivo di armi per l’aggressione avvenuta la notte del 19 settembre 2023 a Bellariva, in viale Regina Margherita.

Secondo l’accusa, al termine di un diverbio tra un 24enne afgano e un 27enne senegalese, il 40enne avrebbe consegnato il coltello al complice, che avrebbe poi colpito la vittima con circa 20 fendenti. Il giovane fu trasportato prima all’ospedale di Rimini e poi al Bufalini di Cesena, con una prognosi di 45 giorni.

Le indagini dei carabinieri permisero di identificare i due presunti responsabili. Il 40enne venne rintracciato due giorni dopo con due coltelli, mentre il 24enne fu fermato il 23 settembre al parco Murri dalla Polizia, in collaborazione con i carabinieri.

L’esecutore materiale è già stato condannato a quattro anni. Per il presunto complice il processo è stato rinviato a dicembre per le repliche e la sentenza.