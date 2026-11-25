Tentato furto aggravato Luci sospette dentro all'hotel: erano tre ladri. Arrestati a Cattolica

Un cittadino ha chiesto l'intervento dei Carabinieri. Arrestati tre uomini di età compresa tra 41 e 61 anni

Nella notte tra martedì e mercoledì (24-25 novembre) i Carabinieri hanno arrestato tre uomini di Taranto, di età compresa tra 41 e 61 anni, per l'ipotesi di reato di tentato furto aggravato in concorso, in relazione a quanto avvenuto all'interno di un albergo in disuso di via Verdi a Cattolica. A far scattare l'intervento dell'Arma è stato un cittadino, che ha notato delle luci muoversi all'interno della struttura. Mentre alcuni operatori sono entrati nell'albergo per il sopralluogo, quelli rimasti all'esterno hanno notato un uomo raggiungere velocemente un'automobile, a bordo della quale c'erano altre due persone. La vettura è stata fermata: a bordo c'erano i tre uomini pugliesi e anche attrezzi atti allo scasso. È scattato così il triplice arresto.