Rimini, ventenne perde il controllo della moto e si schianta contro un cartellone pubblicitario

Incidente in via della Fiera attorno alle 18:30. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità

Attimi di paura questa sera, martedì 24 novembre, a Rimini, dove un ragazzo di 20 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava in sella alla propria motocicletta. Il sinistro si è verificato attorno alle 18:30 in via della Fiera. Secondo le prime informazioni, il giovane stava percorrendo la strada in direzione mare-monte quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. La motocicletta è finita contro un cartellone pubblicitario, che a seguito del violento impatto è stato divelto. Nella carambola il motociclista è poi terminato contro un albero. Immediato l'intervento dei soccorritori, che hanno prestato le prime cure al ventenne prima di disporne il trasporto all'ospedale Bufalini di Cesena, in codice di media gravità. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area, via della Fiera è stata temporaneamente chiusa al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, impegnata nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e nella gestione della circolazione stradale.