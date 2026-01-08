Accoltellata dal compagno, si lancia dal balcone per salvarsi: donna grave a Ventimiglia

L’aggressione in un’abitazione del centro. La vittima, 44 anni, è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Pietra Ligure. Fermato il marito

Una donna di 44 anni si è gettata dal balcone di casa, al primo piano di un edificio a Ventimiglia, nel tentativo di sfuggire all’aggressione del compagno, che l’avrebbe colpita con un coltello o un paio di forbici. Il drammatico episodio si è verificato poco dopo le 11 all’interno dell’abitazione della coppia.

Nella caduta la donna ha riportato un trauma dorsale, oltre a ferite al volto e alle mani. Proprio queste ultime potrebbero essere state provocate nel tentativo di difendersi e parare i fendenti dell’aggressore. Soccorsa dal personale del 118, la vittima è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Pietra Ligure: secondo quanto si apprende, sarebbe cosciente e non in pericolo di vita.

L’uomo, 64 anni, è stato immediatamente fermato e accompagnato in caserma dai carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I militari stanno inoltre raccogliendo le testimonianze dei vicini di casa, alcuni dei quali avrebbero assistito alla scena o udito le urla provenire dall’appartamento.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della violenza domestica, una piaga che continua a manifestarsi anche in contesti apparentemente tranquilli.