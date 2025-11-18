Accoltellato e rapinato a Milano: 22enne resta invalido

Lesioni permanenti a una gamba per il giovane aggredito da un gruppo di coetanei: cinque arresti

Un giovane di 22 anni è stato brutalmente picchiato, rapinato e accoltellato a Milano nella notte del 12 ottobre. L’aggressione, compiuta da un gruppo di coetanei, gli ha provocato gravi ferite che hanno causato lesioni permanenti a una gamba, rendendolo invalido.

Le indagini avviate subito dopo il fatto hanno portato nella giornata di oggi all’arresto di cinque ragazzi, tutti residenti nella zona di Monza. Gli investigatori della polizia hanno ricostruito le fasi dell’aggressione e individuato i responsabili, che ora devono rispondere delle accuse di rapina aggravata e lesioni gravissime.

La vittima, ancora in fase di recupero, dovrà convivere con importanti conseguenze fisiche a causa dei colpi ricevuti e delle ferite da arma da taglio.