Scontro auto-scooter in centro a Rimini: traffico bloccato

Il conducente dello scooter non ha riportato ferite gravi

Incidente questa mattina, venerdì 19 dicembre, in via Circonvallazione Occidentale, all’altezza del civico 116, tra un’auto e uno scooter. Secondo le prime informazioni, il conducente dello scooter non ha riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza del 118 e la Polizia Municipale, che ha gestito il traffico deviato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti fino al termine delle operazioni.