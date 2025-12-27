Accoltellato un diciottenne a Napoli: è in gravi condizioni

Il giovane, incensurato, è stato ferito con due fendenti mentre si trovava con alcuni amici nel quartiere Chiaia. È ricoverato in rianimazione

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato nella notte a Napoli ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta in via Bisignano, nel quartiere Chiaia, mentre il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il diciottenne sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti a bordo di scooter, che lo avrebbero colpito con due fendenti, uno al ventre e uno a una gamba, per poi darsi alla fuga.

Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’aggressione e individuare i responsabili.