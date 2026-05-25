Accoltellò un giovane intervenuto per sedare una lite: 24enne condannato a 5 mesi

Dalla lama in pancia al tribunale

Si è concluso con una condanna a cinque mesi il processo a carico di un 24enne sudamericano accusato di aver accoltellato un coetaneo intervenuto per sedare una lite in strada a Cattolica, nell’agosto 2024. Il Tribunale di Rimini lo ha riconosciuto colpevole di lesioni personali aggravate e porto abusivo d’arma, riducendo però la richiesta della Procura che aveva chiesto un anno di carcere e 2mila euro di multa.

Secondo la ricostruzione, il giovane ferito era intervenuto per dividere due persone che stavano litigando quando sarebbe stato spintonato e colpito all’addome con un coltello dalla lama di 9,5 centimetri. Trasportato in ospedale, era stato dimesso con dieci giorni di prognosi. Decisivi per identificare l’aggressore la querela della vittima e il riconoscimento fotografico.

Durante la perquisizione nell’abitazione dell’imputato i carabinieri avevano trovato circa 15 grammi di hashish, alcune bustine e 380 euro in contanti, elementi che avevano fatto scattare anche l’accusa di spaccio. Il giudice ha però assolto il 24enne da quest’ultimo reato, disponendo il dissequestro del denaro.