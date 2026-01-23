Accordo Italia-Germania sulla difesa per rafforzare la Nato

Meloni e Merz: “Fondamentale il legame tra Unione europea e Stati Uniti”

Italia e Germania rafforzano la loro cooperazione in materia di sicurezza e difesa con l’obiettivo di consolidare il ruolo della Nato e rispondere in modo coordinato alle minacce alla sicurezza euro-atlantica. È quanto emerge dall’accordo sulla cooperazione rafforzata in ambito di sicurezza, difesa e resilienza firmato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal cancelliere tedesco Friedrich Merz nel corso del vertice intergovernativo Italia-Germania.

Nel documento, Roma e Berlino si impegnano a “coordinare una risposta congiunta alle minacce alla sicurezza euro-atlantica” e a “rafforzare il pilastro europeo della Nato”, al fine di potenziare ulteriormente la capacità di deterrenza e di difesa dell’Alleanza atlantica.

L’intesa ribadisce inoltre “l’importanza fondamentale di un forte legame transatlantico tra Europa e Stati Uniti”, considerato essenziale e fondato su valori comuni e interessi condivisi. I due Paesi confermano anche l’impegno a rispettare il diritto internazionale, inclusi i principi di integrità territoriale e di sovranità degli Stati.

L’accordo si inserisce in un contesto geopolitico segnato da crescenti tensioni internazionali e sottolinea la volontà di Italia e Germania di svolgere un ruolo attivo e coordinato nel rafforzamento della sicurezza europea e dell’architettura di difesa della Nato.