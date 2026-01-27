Accordo storico tra Ue e India: von der Leyen parla di "pagina di storia"

Il nuovo trattato commerciale e di difesa coinvolge due miliardi di persone e promette di raddoppiare gli scambi entro cinque-sei anni

Da Nuova Delhi, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha definito l’accordo commerciale con l’India "il più importante di sempre". "L’Europa e l’India stanno scrivendo una pagina di storia – ha dichiarato –. Abbiamo creato una zona di libero scambio che coinvolge due miliardi di persone, con vantaggi reciproci".

Il commissario europeo al Commercio, Valdis Dombrovskis, ha aggiunto che il commercio corrente di beni e servizi tra i due partner "raddoppierà entro cinque o sei anni", sottolineando l’importanza strategica dell’intesa.

Anche il premier indiano Narendra Modi ha definito la giornata "storica", mentre il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, ha evidenziato la firma di un’intesa sulla difesa, "il primo di questo tipo", che rafforza ulteriormente la cooperazione tra Bruxelles e Nuova Delhi.

L’accordo segna un momento di svolta nelle relazioni tra Ue e India, combinando apertura commerciale, collaborazione industriale e partnership strategica, con l’obiettivo di rafforzare la crescita economica e la sicurezza in entrambe le regioni.