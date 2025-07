Accordo storico Usa-Ue sui dazi: tariffe al 15%, investimenti per 600 miliardi

Dopo l’incontro in Scozia tra Trump e von der Leyen siglata un’intesa che riduce le tariffe su gran parte dei prodotti

È stata raggiunta un’intesa storica tra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi commerciali. La svolta è arrivata in Scozia, al termine dell’incontro tra il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’accordo prevede una tariffa base al 15% sulla maggior parte dei prodotti, mentre per acciaio e alluminio resteranno in vigore le tariffe del 50%.

Trump ha definito l’intesa “imponente” e “un buon accordo per tutti”, annunciando anche che l’Ue investirà 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti e acquisterà beni americani – tra cui energia e armamenti – per un valore di 150 miliardi di dollari. Il tycoon ha però chiarito che il settore farmaceutico non sarà incluso: “Dobbiamo produrre i farmaci negli Usa, non possiamo dipendere da altri Paesi”, ha sottolineato.

Von der Leyen ha definito l’accordo “il più importante di sempre” e ha ribadito che ridarà stabilità alle relazioni economiche transatlantiche. “Insieme rappresentiamo le due più grandi economie del mondo”, ha dichiarato, fissando la scadenza del primo agosto per la piena attuazione dell’intesa.

L’accordo, ha spiegato Trump, sarà “ottimo per il settore dell’auto” e rappresenta “un passo avanti verso una vera partnership” tra le due sponde dell’Atlantico.