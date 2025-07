Rimini Calcio a un passo dal baratro, ma spunta una possibile salvezza

Entro il 1° agosto servono oltre 850mila euro per evitare l’esclusione dalla Serie C

Il Rimini rischia l’esclusione dal prossimo campionato di Serie C se non pagherà entro il 1° agosto stipendi, contributi e premi per oltre 850mila euro. Il presidente Figc Gravina ha confermato che la società è formalmente in regola, ma in evidente difficoltà economica.

Nel frattempo, prende corpo l’ipotesi di una cessione del club: possibile acquirente la Building Company Italia, azienda del settore energia solare, che aveva già tentato l’acquisto del Foggia. Prima di qualsiasi passaggio di proprietà, però, andrà risolto un debito da 175mila euro verso l’ex patron Rota, con quote societarie attualmente sotto sequestro.

Martedì il Consiglio comunale affronterà anche i temi dello stadio e delle strutture sportive. Potrebbe essere l’occasione per una prima uscita pubblica della nuova proprietà, se la vendita si concretizzerà in tempo.