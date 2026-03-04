Accordo tra energia e università: Gruppo SGR e Università di Bologna insieme per 5 anni

Opportunità per studenti con tirocini, tesi e percorsi di alta formazione applicata

Gruppo SGR e il Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati" dell'Università di Bologna hanno siglato un accordo di collaborazione quinquennale. L'intesa pone le basi per un rapporto strutturato e continuativo tra uno dei principali operatori energetici del territorio e uno dei centri di eccellenza italiani nell'analisi e nella gestione dei dati.

La collaborazione si articola su più fronti. Sul versante della ricerca, Gruppo SGR e il Dipartimento lavoreranno fianco a fianco su temi di interesse comune, con la possibilità di partecipare congiuntamente a bandi regionali, nazionali ed europei. Sul fronte della formazione, l'accordo apre a studentesse e studenti opportunità concrete di tirocinio, stage e tesi di laurea all'interno di una realtà aziendale dinamica e in continua evoluzione. Completano il quadro iniziative di divulgazione e confronto — seminari, incontri tematici, visite in azienda — pensate per avvicinare il mondo accademico a quello imprenditoriale.

Il cuore dell'intesa sta nell'incontro tra due mondi complementari: la capacità di ricerca e analisi dei dati dell'Università, e l'esperienza quotidiana di un'impresa radicata nel territorio da oltre settant'anni. Un dialogo che punta a generare innovazione concreta, nuove professionalità e ricadute positive per la comunità locale.

"Vogliamo costruire un rapporto stabile e duraturo con l'Università: significa investire su persone, competenze e futuro, con uno sguardo sempre concreto sul nostro territorio", dichiara Francesco Rotondo, Responsabile Marketing e Risk Management di Gruppo SGR.

"Per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche, Demografiche e Attuariali presso la sede di Rimini, questo accordo rappresenta un’opportunità concreta per integrare formazione avanzata e applicazioni statistiche nel settore energetico, a beneficio degli studenti e del territorio", aggiunge Francesco Scalone, Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche, Demografiche e Attuariali dell'Università di Bologna, Campus di Rimini.

Nei prossimi mesi verranno definiti i primi progetti operativi, con obiettivi, contenuti e scadenze specifiche.

Al percorso partecipa anche Unirimini.