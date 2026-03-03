Altarimini

Titanica, arriva la tappa del Giro d’Italia d’Epoca tra Valmarecchia e colline romagnole

Partenza e arrivo a San Marino, percorso tra Valmarecchia e colline romagnole sulle strade del ciclismo storico

03 marzo 2026 05:30
Presentato anche con un servizio dedicato della Rai il Giro d’Italia d’Epoca 2026, appuntamento sempre più amato dagli appassionati di ciclismo storico e di turismo lento. La manifestazione, che unisce sport, cultura e valorizzazione del territorio, propone per la nuova stagione 17 tappe in tutta Italia, alle quali si aggiungono la tappa della Repubblica di San Marino - con il coinvolgimento della Valmarecchia - e due eventi internazionali in Brasile.

Il Giro d’Italia d’Epoca, associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro nata nel 2011, riunisce le più importanti ciclostoriche italiane, riportando sulle strade biciclette e abbigliamento d’altri tempi in omaggio alla grande tradizione del ciclismo iniziata nel 1909 con il primo Giro d’Italia. A guidare il movimento sono Michela Girardengo e Gioia Bartali, eredi di due leggende come Costante Girardengo e Gino Bartali.

A differenza delle competizioni professionistiche, le tappe del Giro d’Italia d’Epoca si svolgono lungo quasi tutto l’anno e sono rigorosamente non competitive: si pedala su strade spesso sterrate, attraversando borghi, campagne e paesaggi di pregio artistico ed enogastronomico, con l’obiettivo di promuovere sostenibilità ambientale, sicurezza stradale e turismo lento.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca senza dubbio “La Titanica”, in programma il 20 e 21 giugno 2026, che porterà ciclisti e appassionati alla scoperta dei suggestivi scenari di San Marino e della Valmarecchia. Con partenza e arrivo nella storica Piazza Grande di Borgo Maggiore, la manifestazione rappresenta uno dei momenti simbolo dell’intero calendario.

Tre i percorsi pensati per ogni livello di preparazione: l’Arengo (40 km e 290 metri di dislivello), ideale per chi si avvicina al mondo delle ciclostoriche; il Donna Felicissima (65 km), panoramico itinerario tra le colline romagnole e scorci sull’Adriatico; e soprattutto il Titanico, tracciato regina da 80 chilometri e 1.350 metri di dislivello. Quest’ultimo è dedicato ai ciclisti più coraggiosi, tra strade bianche, antichi centri storici e le affascinanti gallerie della vecchia ferrovia, in un viaggio che unisce fatica, storia e bellezza.

