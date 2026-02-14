Accusato di aver picchiato l'ex, 35enne respinge le accuse: "Ha inventato tutto"

"Qui comando io, ti ammazzo": a processo riminese per minacce all'ex

È a processo davanti alla giudice Ilaria Giambelli un 35enne riminese, difeso dall’avvocato Emanuele Polverini, con l’accusa di minacce (inizialmente violenza privata) e lesioni aggravate ai danni dell’ex compagna, 36 anni.

Secondo l’accusa, i fatti risalgono al luglio 2022, dopo la fine della relazione tra i due, che hanno figli in comune. La donna, costituitasi parte civile, avrebbe incontrato l’ex sotto casa in compagnia di un’altra ragazza. Ne sarebbe nato un litigio durante il quale l’uomo l’avrebbe spinta a terra, provocandole ferite giudicate guaribili in cinque giorni. Contestate anche frasi minacciose come: «Qui comando io, ti ammazzo».

L’imputato ha respinto ogni addebito, sostenendo che l’ex avrebbe inventato tutto. La difesa evidenzia inoltre che la denuncia è stata presentata a fine ottobre, poco prima della scadenza dei termini di legge, e dopo una querela sporta dal 35enne nei confronti del padre della donna nell’ambito della causa civile per l’affidamento dei figli.

Nell’ultima udienza sono stati ascoltati i testimoni del pubblico ministero; i prossimi verranno sentiti a inizio giugno. Sarà il tribunale a stabilire se le accuse siano supportate da prove o meno.