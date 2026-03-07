Atterraggio speciale a Le Befane: elicottero del 7° Vega in esposizione

Due giorni di esposizione e incontri con l’Aviazione dell’Esercito

È atterrato questa mattina (sabato 7 marzo) alle 7.00, nel parcheggio superiore de Le Befane Shopping Centre di Rimini, l’elicottero Ah129 “Mangusta” del 7° Reggimento Aves “Vega”. Il velivolo resterà in esposizione fino a domenica 8 marzo 2026: una presenza ormai familiare per il pubblico de Le Befane, che consolida il rapporto ormai ventennale tra la direzione del centro commerciale e il 7° “Vega” e che si inserisce nel contesto de Le Befane Planet, l’evento dedicato alla conoscenza della Terra, alla tutela dell’ambiente e alla cultura scientifica, rivolto a famiglie, studenti e cittadini.



Nel quadro di un’iniziativa dedicata a tecnologia, scienza e sostenibilità si colloca anche la presenza di un infopoint istituzionale dell’Aviazione dell’Esercito, finalizzato a illustrare ruolo, capacità operative e impiego di questa componente nel contesto della sicurezza del territorio e del supporto alla popolazione.



Accanto all’elicottero A129 “Mangusta” — assetto simbolo delle capacità operative Aves — il personale del 7° “Vega” sarà disponibile per incontrare il pubblico, offrendo l’opportunità di conoscere più da vicino percorsi formativi e professionali e di approfondire l’impegno dell’Esercito nel supporto al Paese, nella cooperazione internazionale e nelle attività di concorso in caso di emergenze.