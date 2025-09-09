Accuse sul volo a New York, ira della premier e scontro con Italia Viva

Meloni: “Combatto menzogne anche come donna e come madre”

Si accende la polemica politica attorno al viaggio privato della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a New York. Italia Viva ha presentato un’interrogazione parlamentare chiedendo chiarimenti sulle modalità della trasferta, facendo riferimento a indiscrezioni secondo cui la premier avrebbe usufruito di un volo di Stato per raggiungere la metropoli americana.

La risposta di Palazzo Chigi è stata immediata e netta: Meloni si sarebbe recata negli Stati Uniti per motivi personali, accompagnata dalla figlia Ginevra, utilizzando voli di linea. Nessun aereo di Stato, dunque, per quella che viene definita a tutti gli effetti una visita privata.

La premier, visibilmente irritata, ha bollato le ricostruzioni circolate come “una menzogna” e ha voluto sottolineare anche la dimensione personale dell’attacco: “Questa è una battaglia che affronto non solo come presidente del Consiglio, ma anche come donna e come madre”.

Lo scontro con Italia Viva, che insiste sulla necessità di trasparenza e chiarimenti ufficiali, sembra destinato a proseguire, alimentando un nuovo fronte di tensione nella già complessa dialettica politica di maggioranza e opposizione.