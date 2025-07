AC/DC a Imola: attesi 70.000 fan per un concerto epico

Palco “girato” rispetto dieci anni fa, fan zone, treni speciali e 2.000 addetti

Domenica 20 luglio, Imola accoglierà 70.000 spettatori all’autodromo per il grande ritorno degli AC/DC, a dieci anni dal precedente show. L’organizzazione di Barley Arts ha scelto una capienza inferiore al massimo per garantire comfort e sicurezza.

Il concerto durerà oltre due ore, con una scaletta classica piena di hit come Back in Black, Thunderstruck e Highway to Hell, chiusa dal tradizionale saluto For Those About to Rock. Angus Young dividerà il palco con il nipote Stevie, in un passaggio generazionale simbolico.

La giornata inizierà presto: i cancelli aprono alle 13, i The Pretty Reckless suonano alle 19:30 e gli AC/DC alle 20:30. Previsti quattro settori con maxi schermi, torri audio, punti ristoro e servizi, oltre a 2.000 operatori, tra cui 730 addetti alla sicurezza.

Novità logistiche: il palco sarà orientato verso il paddock, la Rivazza avrà posti numerati, e ci sarà una "Fan Zone City" in piazza Matteotti attiva da sabato pomeriggio, con food truck, Virgin Radio e uno shop Sony dedicato alla band.

Appello degli organizzatori: venite in treno. Treni speciali ogni 25 minuti dopo il concerto, e soli 1.700 metri a piedi dalla stazione all’autodromo.