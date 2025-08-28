Cede il tetto del capannone al Gros di Rimini, operaio precipita da 11 metri

L’uomo, impegnato nei lavori di rifacimento della copertura, è stato soccorso con l’elisoccorso e trasferito in gravi condizioni al Bufalini di Cesena

Grave infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, giovedì 28 agosto, al Gros di Rimini, dove un operaio è precipitato da un’altezza di circa 11-12 metri durante i lavori di rifacimento della copertura di un capannone.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando insieme ai colleghi quando una lastra di vetroresina ha improvvisamente ceduto sotto il suo peso. Nonostante indossasse i dispositivi di protezione individuale – imbracatura e casco – la caduta è stata violentissima.

Immediati i soccorsi: i colleghi hanno allertato il 118 e sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Ravenna, atterrato poco distante dal luogo dell’incidente. Dopo le prime cure, l’operaio – la cui identità non è ancora stata resa nota – è stato trasferito in condizioni gravi all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Ha riportato diversi traumi e la prognosi resta riservata.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco e i tecnici della Medicina del lavoro per gli accertamenti di rito. L’area è stata messa in sicurezza mentre proseguono le verifiche sulle cause dell’incidente.