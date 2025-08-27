Sfiora la morte per un infarto dopo l’incidente: salvato dai carabinieri di Novafeltria con la rianimazione

I Carabinieri arrivano per contestare un illecito e rianimano un uomo privo di sensi nella sua abitazione

I Carabinieri di Novafeltria sono intervenuti in Valmarecchia in seguito a un incidente stradale. Un’auto, lungo la Marecchiese, era finita fuori strada per evitare un veicolo che aveva invaso la carreggiata, poi dileguatosi senza fermarsi. Le indagini dei militari hanno permesso di risalire subito al conducente responsabile, raggiunto presso la sua abitazione. Proprio in quel momento l’uomo, colto da un malore improvviso con arresto cardio-circolatorio, è crollato a terra privo di sensi. Grazie alle manovre di rianimazione praticate dai Carabinieri, i parametri vitali sono stati ripristinati fino all’arrivo del 118. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Rimini, è stato ricoverato e non si trova in pericolo di vita.