Achille Costacurta interrompe il ritiro spirituale in India

Achille Costacurta ha lasciato in anticipo il ritiro spirituale in India che avrebbe dovuto durare dieci giorni. Sui social ha spiegato di non aver retto alle oltre 12 ore quotidiane di meditazione, sottolineando che si trattava del suo primo approccio a questo tipo di esperienza. Dopo circa tre giorni ha deciso di rientrare, pur dichiarandosi soddisfatto del percorso fatto. Nei giorni precedenti aveva annunciato la volontà di prendersi una pausa per ritrovare equilibrio. Costacurta ha inoltre anticipato nuovi progetti, tra cui una serie autobiografica in cui racconterà la propria vita senza filtri.