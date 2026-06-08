Achille Lauro infiamma Rimini: al Neri 20mila spettatori per la data zero “ Comuni Immortali”

L’artista romano incanta Rimini nella data zero del tour negli stadi tra effetti speciali e i grandi successi da Amor a Rolls Royce

Rimini ieri sera (domenica 7 giugno) Achille Lauro conquista il centro della scena del Romeo Neri con la naturalezza di chi sa che, ormai, il pubblico lo aspetta. Davanti a lui il prato dello stadio è un intreccio di attese e di emozioni che vibra già da ore sotto il sole. Arrivati da tutta Italia, ragazzi stretti alle transenne fin dal mattino. Il pubblico era molto variegato, figlie hanno trascinano i genitori verso il palco, le madri cantano già a memoria ogni ritornello. Generazioni diverse, unite dalla stessa attesa. Un' euforia collettiva che esplode all’ingresso dell’artista romano, avvolto in abiti impeccabili e lontano anni luce dai travestimenti provocatori che esibiva all'inizio della sua carriera. Sul palco si presenta un artista che da tempo ha scelto di trasformare la provocazione in racconto e l’eccesso in stile. La data zero di “Comuni Immortali”, il primo grande tour negli stadi della sua carriera, parte da Rimini davanti a circa 20mila spettatori. Quando il sole cala, parte una scenografia monumentale fatta di led, geometrie luminose, colonne di fuoco ed effetti speciali trasforma il Romeo Neri in una cattedrale pop a cielo aperto. L’artista abita il palco con un carisma magnetico, alternando momenti spettacolari a passaggi intimi, parlando a migliaia di persone come se si rivolgesse a ciascuna singolarmente, raccomandandosi di godersi il concerto senza usare il cellulare. La scaletta è un viaggio attraverso le molte vite musicali dell’artista. I brani più recenti convivono con quelli che ne hanno costruito il mito popolare. Quando partono le note di Amor, il Neri si trasforma in un coro gigantesco. Con Rolls Royce esplode invece l’energia anarchica delle origini, tra salti, fumogeni e mani al cielo. Ogni canzone sembra appartenere a una stagione diversa della sua carriera, ma tutte trovano posto nello stesso racconto. La data zero di Rimini certifica che Achille Lauro ha compiuto definitivamente il salto ed è pronto per i grandi stadi, difatti le prossime date saranno a Milano a San Siro e a Roma allo Stadio Olimpico.