Inaugura Acqua Rimini: sport, fitness e inclusione nel nuovo impianto comunale

Acqua Rimini: inaugurazione sabato 28 marzo a partire dalle ore 16

Dimostrazioni, gare e giochi animeranno il programma inaugurale di Acqua Rimini, la nuova piscina comunale che sabato 28 marzo aprirà ufficialmente le sue porte alla città.

L’appuntamento è a partire dalle ore 16, quando le tre vasche del nuovo impianto si animeranno per la prima volta per offrire un assaggio del ricco ventaglio di attività che sarà possibile praticare nei moderni e polifunzionali spazi di via Cenci 7, a Viserba. Il pomeriggio di sport si aprirà con un’esibizione di nuoto artistico, poi spazio alle attività di gioco in acqua per i bambini nella vasca più piccola, mentre la vasca ‘didattica’ sarà principalmente dedicata all’acqua fitness tra prove di hydrobike, acquawalking e acquajump. In contemporanea atleti e amatori si alterneranno nella vasca principale tra bracciate e virate, prima di lasciare spazio, intorno alle 17.30, ad un torneo finale di pallanuoto.

In circa due ore, grazie anche al coinvolgimento delle società sportive cittadine, sarà dunque possibile scoprire e testare le discipline e le possibilità offerte dalla struttura, destinata a diventare punto di riferimento per tutta la comunità di sportivi di ogni età, pienamente inclusivo e senza barriere.

Da domenica 29 marzo la piscina sarà aperta per coloro che vorranno praticare il nuoto libero, mentre dal 1° aprile le società sportive oggi impegnate nella vecchia piscina del Palasport Flaminio inizieranno come già previsto a trasferire le proprie attività nel nuovo impianto. In questa prima fase saranno poi organizzate iniziative ed open day per accompagnare l’entrata in funzione a pieno regime della piscina.

Gli aggiornamenti sul calendario delle attività saranno a breve disponibili al sito web del gestore (acquarimini.it).

Per chi invece volesse partecipare alle prove previste nel pomeriggio inaugurale di sabato 28 marzo può scrivere a [email protected] (0541 129 1012).

La sessione di prove ed esibizioni sarà preceduta dal tradizionale taglio del nastro, alla presenza del Sindaco e delle istituzioni locali, dei rappresentanti della società di gestione dell’impianto Acqua Rimini, del Coni e della Federazione Nuoto, del gruppo di progettisti, architetti e aziende che hanno lavorato alla realizzazione del polo natatorio.

Il momento ufficiale darà il via alla festa che oltre al piano vasche abbraccerà anche lo spazio outdoor: all’esterno infatti è in programma un brindisi aperto a tutti, con musica e l’immancabile assaggio di ‘rustida’ di pesce, in collaborazione con il centro Viserba 2000 e il Circolo Nautico di Viserba.

L’area esterna della piscina è infatti parte integrante del polo sportivo, al centro di un importante progetto di riqualificazione e valorizzazione che ha interessato l’intero Parco don Tonino Bello, i cui lavori termineranno ad aprile.

Acqua Rimini in pillole

Il nuovo polo dell’acqua è stato progettato a seguito di una gara europea da un raggruppamento temporaneo guidato dallo studio Internazionale Settanta7, in collaborazione con Studio Ti, Progetto CMR Srl, l’architetto Giuseppe De Martino e coordinato dal settore Lavori Pubblici del Comune di Rimini. L’investimento complessivo è pari a 10,5 milioni di euro, di cui circa 3,5 milioni finanziati con risorse PNRR – Missione Sport, mentre la quota restante coperta con fondi dell’Amministrazione comunale.

La gestione è stata affidata attraverso evidenza pubblica al raggruppamento temporaneo di imprese ACQUA RIMINI (composto da AROUND SPORT Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, mandataria capogruppo, Consorzio CFA Soc. Coop. Sociale, Associazione Polisportiva Garden, UISP – Comitato Territoriale di Rimini APS, Unione Sportiva ACLI APS Rimini).

L’impianto comprende una vasca regolamentare a 10 corsie, con dimensioni di 25x25 metri per 2 metri di profondità e due vasche per le attività di acqua fitness (6 x 20 m – profondità 1,20 / 1,50 m) e avviamento al nuoto (6 x 10 m – profondità 0,60 m).

Sin dalle prime fasi di progettazione, il nuovo impianto natatorio è stato concepito secondo i principi del “Design for All”, garantendo l’accessibilità e la fruibilità degli spazi a persone con disabilità fisica, sensoriale e cognitiva.

La struttura offre anche il servizio di ristorazione e caffetteria, un'area fitness, un'area giochi, un punto vendita di articoli sportivi. Presenti due aree di parcheggio sui lati sud-est e sud-ovest del parco.

La piscina presenta un’architettura energeticamente avanzata, con un miglioramento di oltre il 20% dei parametri previsti dalla normativa per gli edifici a energia quasi zero (NZEB).