Acquafan Riccione: Mida ha fatto ballare tutti con una performance indimenticabile

La sua fanbase è arrivata da ogni parte d’Italia per cantare le sue canzoni, ballare in acqua e incontrarlo. Mida ha infuocato Aquafan, ieri pomeriggio, martedì 19 agosto, con una performance da pelle d’oca anche con quasi 35 gradi. Mida è stato l’ultimo ospite del festival di Aquafan Maxibon Music Wave 2025.

Per il cantautore nato a Caracas ma cresciuto a Milano, era la prima volta assoluta in Aquafan. E la prima volta che si esibiva su un palco come quello del parco acquatico. “E’ stato molto divertente _ racconta _ ma la Romagna è tutta una sorpresa. Una meta iconica per le vacanze di ogni italiano. E’ stato bello vedere tantissime persone cantare con me. Come sta andando la mia estate? E’ rosso fuoco!”.

Mida è riconosciuto come uno dei giovani talenti del pop-rap italiano. Dopo Sanremo Giovani nel 2022, ha collaborato con realtà importanti come Blocco Recordz (etichetta fondata da Emis Killa) e nel corso della sua carriera ha registrato diversi dischi di platino, come ‘Ricordami di scordarti’ che vanta oltre 26milioni di ascolti su Spotify, ‘Stupido Sentimento’ che supera i 6milioni di stream. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti di ‘Amici di Maria De Filippi’ dove il suo singolo ‘Rossofuoco’ ha ottenuto diversi premi. Nel 2024 il suo secondo album ‘Benedicion’ ha avuto un altro grande successo, come con la sua hit estiva di quest’anno ‘Popolare’, insieme a Michele Bravi.

Mida ha chiuso gli appuntamenti del festival Maxibon Music Wave 2025 in una giornata di super divertimento con migliaia di presenze. Ha incontrato anche i suoi fan per autografi e foto ricordo insieme.

La festa continua all’Aquafan di Riccione con un nuovo appuntamento no stop, domani giovedì 21 Agosto: ‘The Long Sunset’ con parco aperto dalle 10 alle 23:30 (scivoli in azione fino alle 23). In scena, dalle 18:00 in Piscina Onde musica e Doccia Party, alle 19 WALKYFAN con The Breakfast Club e I Maturi in Walky Cup e poi dalle 20 tornano i giovani dj della Riviera della scuola Rimini Deejay Academy per la rassegna Beat Night, legata alla partnership nata con Alpha Theta Pioneer Dj. Esibizioni direttamente sugli scivoli, con consolle portatili, giochi di luce, effetti speciali. Un’esperienza super formativa per il mondo djing ma anche di divertimento assoluto, ogni volta con stili diversi, per il pubblico del parco acquatico.





