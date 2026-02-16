Acrobazie, bolle e fuoco: ColorCoriandolo conquista la città

Piazza Cavour trasformata in spazio di festa internazionale con artisti da quattro Paesi e spettacoli per grandi e piccoli

Un centro storico animato da famiglie e bambini e attraversato da performer provenienti da tutto il mondo: la prima giornata di ColorCoriandolo 2026, andata in scena domenica 15 febbraio in Rimini in Piazza Cavour, ha confermato il Carnevale cittadino come uno degli appuntamenti più partecipati e attesi dell’anno. Il filo conduttore dell’edizione 2026 è la dimensione internazionale della proposta artistica, che ha visto lavorare e festeggiare insieme performer provenienti da Francia, Argentina, Cile e Italia, trasformando la piazza in uno spazio di incontro tra linguaggi, tradizioni e pubblici differenti.

Tra i momenti più intensi della giornata, l’esibizione dell’acrobata cileno su un palo cinese alto cinque metri, sostenuto da otto volontari scelti tra il pubblico, ha dato vita a un numero costruito sulla fiducia e sulla relazione diretta tra artista e comunità, tenendo tutti con il fiato sospeso. Nel corso del pomeriggio, le bolle giganti hanno accompagnato i più piccoli, mentre una brass band itinerante ha attraversato la piazza con la sua musica travolgente, scandendo i tempi della festa e coinvolgendo il pubblico in un clima di partecipazione diffusa.

A chiudere la giornata, al tramonto, lo spettacolo de “Gli Animali di Fuoco”, che ha unito teatro, comicità e giochi di fuoco in un finale suggestivo e partecipato, capace di coniugare meraviglia visiva e leggerezza. ColorCoriandolo si conferma così un’occasione di socialità e incontro tra esperienze e culture differenti, pensata per valorizzare lo spazio pubblico attraverso le arti performative e per offrire alla città un Carnevale contemporaneo, aperto e inclusivo. Il Carnevale prosegue con il secondo appuntamento martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 15.00, sempre in Piazza Cavour, con nuovi spettacoli, altri artisti internazionali e la musica di Radio Bruno, per ballare insieme e continuare a vivere il Carnevale nel cuore della città.

L’evento è organizzato dal Comune di Rimini e realizzato da Made Officina Creativa.