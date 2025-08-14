Acrobazie musicali a quattro mani sul terrazzo panoramico di Talamello

Il Duo Ad Parnassum porta sul terrazzo di Talamello brani celebri in una chiave innovativa e coinvolgente

Dopo i sax e l’arpa, ancora uno strumento “classico” per valorizzare il terrazzo panoramico sulla Valmarecchia. Domenica 17 agosto alle ore 21:00, protagonisti del terzo appuntamento di Linee fra Musiche e Luoghi per Talamello sarà il Duo Pianistico Ad Parnassum (Francesca Fidotta e Biagio Lo Cascio). Buenos Aires, New York e Siviglia sono alcune delle città da cui partiranno per le loro acrobazie musicali a quattro mani. Acrobazie non solo per quanto riguarda l’aspetto tecnico, ma anche per le scelte di repertorio non scontate e non “troppo classiche”. Infatti il programma prevede musiche per pianoforte a quattro mani di Piazzolla, Gershwin (Rapsodia in Blu), Bizet (Carmen) e di Leonard Bernstein (estratto da West Side Story).

In sostanza il programma prende in rassegna alcuni dei più noti compositori “classici” del XIX e XX secolo e di questi alcune della loro musiche più belle e note alla memoria di tutti, arrangiate in modo originale ed unico (dal M° Biagio Lo Cascio) per il duo pianistico.

Francesca Fidotta e Biagio Lo Cascio, docenti presso le Scuole Statali ad Indirizzo Musicale della provincia di Brescia e Bergamo, si sono perfezionati con Bruno Canino e vantano un’intensa attività concertistica, partecipazioni alle manifestazioni Piano City di Milano e Napoli, apparizioni presso le sedi regionali della Rai. Le trascrizioni di Lo Cascio sono molto apprezzate dal pubblico. Tutti i concerti di Linee fra Musiche e luoghi sono ad ingresso gratuito.